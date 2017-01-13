مقتل جندي وجرح آخرين بكمين لمسلحي #القاعدة في #أبين
فنانة تركية لـ"إليسا": أنتى نجمتي المفضلة
أنغام تكشف عن عمرها الحقيقي - فيديو
أول قرار تتخذه غادة عبد الرازق في 2017.. وتثير به الجدل
ميريام فارس تستعرض رقصها الخليجي في حفلها بالإمارات - فيديو
البرومو الأول من برنامج "شيري استديو" لشيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب تنتظر عرض ستوديو شيري في يناير الحالى
بعد ظهورها تلفزيونيا ليلة رأس السنة.. بلاغ لنيابة الدقى يتهم مايا دياب بالتحريض على الفسق والفجور
شاهد.. شيرين ونيشان معاً في حفل زفاف بلقيس
بهذا الكلمات كارمن سليمان باركت لـ«بلقيس» الزفاف